Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TIR sürücüsü H.H.’nin (45) kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelinin kullandığı TIR'ı takibe alan polis, belirlenen noktada TIR'ın önünü keserek durdurdu. Sürücü H.H., gözaltına alındı. TIR'da yapılan aramada 408 bin 235 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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