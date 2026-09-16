Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi’nde önceki gece saatlerinde kanlı bir silahlı saldırı meydana geldi.

8 ÇOCUK BABASINA SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDILAR

Edinilen bilgiye göre, sokakta yürümekte olan 8 çocuk babası Yaşar Akman, henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin silahlı hedefi oldu. Vücuduna isabet eden çok sayıda kurşunla kanlar içinde yere yığılan Akman ağır yaralandı.

HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Akman, acil olarak ameliyata alındı. Ancak 8 çocuk babası adam, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ, CİNAYET BÜRO ALARMDA

Yaşar Akman'ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Küçükoba Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin kimliklerini belirleyip yakalamak amacıyla bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak geniş çaplı çalışma başlattı.