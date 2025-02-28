Adana'da 17 yaşındaki sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, palmiye ağacına çarparak ikiye bölündü. Sürücünün de içerisinde bulunduğu otomobilin ön kısmı, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Sürücü, kazadan hafif yaralı kurtuldu.
Alınan bilgiye göre Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda seyir halinde bulunan Selim K. idaresindeki 01 ACP 425 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu hızla refüjdeki palmiye ağacına çarpıp, ikiye bölündü. Sürücünün de içerisinde otomobilin ön kısmı, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan ehliyetsiz sürücü Selim K., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.