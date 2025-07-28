Korkunç olay, saat 21.00 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, Eyüp Verimli, eşi Merve Verimli ile evde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine baba Verimli, tabancayla önce eşi Merve Verimli'ye, ardından orada bulunan kızı Elif Verimli'yi silahla vurdu.
Kurşunların hedefi olan anne ve kızı, kanlar içinde yere yığılırken Eyüp Verimli, aynı silahla intihar etti.
Bu esnada evde bulunan çiftin erkek çocuğunun ise silah sesleri üzerine evden kaçarak kurtulduğu öğrenildi.
3'Ü DE OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Silah sesleri ve evden yükselen yardım çağrıları üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren sağlık görevlileri, Eyüp, Merve ve Elif Verimli’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın yaşandığı sitenin önünde toplanan yakınları sinir krizi geçirdi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.