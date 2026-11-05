Adana'da sokak ortasında anne ile 15 yaşındaki kızının darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Eski eşinin yeğeni tarafından şiddete maruz kalan kadının yardımına çevredeki mahalle sakinleri koştu.

Olay, önceki gece merkez Seyhan ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki kızıyla birlikte sokakta bekleyen A.A., bu sırada yoldan geçen eski eşinin yeğeni M.K. ile karşılaştı. Otomobilini durdurup aşağı inen M.K., A.A.'nın yanına gelerek sözlü tartışma başlattı.

ANNE VE KIZINI ACIMASIZCA DARBETTİ

Kısa sürede büyüyen tartışmada kontrolünü kaybeden M.K., hem A.A.'ya hem de 15 yaşındaki kızına saldırarak darbetmeye başladı. Sokakta yükselen çığlıklar üzerine mahalle sakinleri hızla olay yerine koşarak tarafları güçlükle ayırdı. Kadının yakınlarının tepki gösterip peşine düşmesi üzerine paniğe kapılan M.K., aracına binerek hızla olay yerinden kaçtı.

DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Saldırı sonucu hafif yaralanan talihsiz anne ve kızı, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ve yakınlarının refakatiyle hastaneye giderek darp raporu aldı. Ardından polis merkezine başvuran A.A., kendisini ve reşit olmayan kızını darbeden M.K.'den şikayetçi oldu.

SALDIRGAN KISKIVRAK YAKALANDI

Ailenin şikayeti üzerine derhal çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheli M.K.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, şüphelinin otomobilden inerek anne ve kızına saldırdığı, mahallelinin araya girdiği ve şahsın aracına binip uzaklaştığı anlar çevredeki bir binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.