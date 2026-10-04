AFAD, Adana Saimbeyli'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu. Söz konusu deprem, saat 19.00'da ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

GÜN İÇİNDE ART ARDA DEPREMLER OLDU

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19’da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

PEŞ PEŞE 3 DEPREM

Öğlen saatlerindeki İlk depremin hemen ardından 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD, 14.36'da meydana gelen depremin derinliğini 8.67 kilometre olarak açıklandı.

ADANA'DAN SONRA OSMANİYE SALLANDI

Adana'da peş peşe gelen 2 depremin ardından üçüncü bir deprem de Osmaniye'de meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı.