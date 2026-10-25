Adana’nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde trafikte karşı karşıya gelen H.A. ile U.G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SOPAYLA SALDIRDI

Araçlarından inen taraflardan H.A., elindeki sopayla U.G.'ye saldırdı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavga sona ererken, saldırı anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BİR KEZ DAHA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İlk kavganın ardından H.A., U.G.'yi takip ederek Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir işletmenin önünde yeniden karşısına çıktı. İkili arasında başlayan tartışma bir kez daha kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine saldırdığı anlar, işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaşananların ardından polis merkezine giden U.G., H.A. hakkında şikayette bulundu. Polis ekiplerinin H.A.'yı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.