Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde 25 Temmuz günü saat 01.00 sıralarında bir kadın cinayeti meydana geldi. Mahalle bekçisi Hamza Eren Kocamaz (40), bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açan Pozantı Belediyesi memuru eşi Hatice Mine Kocamaz'ın (40) kaldığı apartman dairesine gitti. Şüpheli, eşinin yüzünü yastıkla kapattıktan sonra tabancayla başına ateş etti. Hatice Mine Kocamaz olay yerinde hayatını kaybederken, cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

30 DAKİKA SONRA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve çevre kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kaçış güzergahını tespit etti. Kocamaz, olaydan yaklaşık 30 dakika sonra saklandığı adreste gözaltına alındı.

KIZINI BAHANE EDEREK KAPIYI AÇTIRDI

Yapılan incelemelerde, şüphelinin bir süredir yanında kalan 7 yaşındaki kızı E.Y.K.'yi teslim etme bahanesiyle eve gittiği, çocuğunu seslendirerek kapıyı açtırdığı belirlendi. Eve giren Kocamaz'ın salonda yaşanan arbede sonrası eşini kızı E.Y.K.'nin gözü önünde vurduğu saptandı. Şüphelinin cinayetin ardından kızını ablasının evine bırakarak saklanacağı adrese geçtiği öğrenildi. Hayatını kaybeden kadının ağabeyi Yılmaz Yılgıncan ise şüphelinin borçları nedeniyle aralarında geçimsizlik başladığını ve boşanma davasının çekişmeliye dönüştüğünü ifade etti. Hatice Mine Kocamaz’ın cenazesi Buruk Mezarlığı'nda defnedildi.

MAHKEMECE TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadesinde eşini sevdiğini, davadan vazgeçirmek için konuşmaya gittiğini ve bir anlık öfkeyle olayı gerçekleştirdiğini öne sürerek pişman olduğunu belirten Hamza Eren Kocamaz, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Kocamaz cezaevine gönderildi. Olay sırasında evde bulunan 7 yaşındaki E.Y.K. ise Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet korumasına alındı.