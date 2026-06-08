

Kültür ve Turizm Bakanlığı Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Sarıçam ilçesinde bulunan önemli tarihi kalıntılarla ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ilçedeki taş kesim alanı ve kaya oyma mekanlar tescillenerek koruma kapsamına alındı.

Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'nde, Hazine mülkiyetindeki 17947 ada 79 parsel üzerinde bulunan alanın rezerv yapı alanı ilan edilmesine yönelik talep üzerine ilgili kurumlar tarafından kapsamlı inceleme süreci başlatıldı. Çalışmalara Adana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü başta olmak üzere Adana Büyükşehir Belediyesi, Sarıçam Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü de dahil oldu.

Bölgede gerçekleştirilen saha çalışmaları ve kurul uzmanlarının hazırladığı teknik raporlar sonucunda, taş kesim alanı ile kaya oyma mekanların 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gereken kültür varlıkları arasında yer aldığı tespit edildi.

BOYNUYOĞUN 1. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI OLDU

Koruma Bölge Kurulu'nun 22 Mayıs 2026 tarihli toplantısında alınan kararla söz konusu alan "Boynuyoğun 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescillendi. Karar doğrultusunda sit alanının sınırları belirlenirken, koruma alanı dışında kalan parsel bölümleri için herhangi bir ek işleme ihtiyaç duyulmadığı ifade edildi.

GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI UYGULANACAK

Tescil kararının ardından bölgedeki tarihi ve arkeolojik değerlerin korunması amacıyla "Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları" yürürlüğe girecek. Böylece alan üzerindeki faaliyetler belirlenen koruma kuralları çerçevesinde sürdürülecek ve bölgenin kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması sağlanacak.