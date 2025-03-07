Adana Valiliği, "Sayğılılar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheliden 11'inin tutuklandığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, suç örgütüne yönelik 27 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 500 gram kokain, 117 fişek, çelik yelek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve diğer 4 kişi serbest bırakıldı.
Valilik açıklamasında, operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerine teşekkür edilerek, suç unsurlarına karşı kararlı bir duruş sergileneceği vurgulandı.