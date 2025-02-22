Ülkenin birçok noktasında kar yağışı etkisini gösterirken, kent yaşamında, özellikle ulaşımda meydana gelen sorunlarla beraber çocuklar kardan adam yaparak ve kartopu oynayarak kışın tadını çıkarıyor. Adana’da oturan minikler ise karla birlikte gelen eğlenceyi, kentin iklimi gereği yaşayamıyor.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da şehir merkezindeki okullardan bazılarının bahçesine Toroslardan kar getirip döktürerek, küçüklerin kara olan özlemini gidermelerini sağladı.
Teneffüse çıktıklarında okullarının bahçesinde kardan adam yapabilecekleri ve kartopu oynayabilecekleri karla karşılaşan miniklerin sevinci ve coşkusu görülmeye değer enstantaneler oluşturdu.
Küçükler kendilerini karla buluşturan Başkan Zeydan Karalar’a teşekkür etti.