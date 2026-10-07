Adana'da 2 çocuk, sokakta tartıştıkları M.E.D. isimli çocuğu tekme- yumruk dövüp yerde sürükledi. Yaşananlar güvenli kamerasına yansıdı. Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi’nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen ve öğrenci olduğu değerlendirilen 2 çocuk, tartıştıkları M.E.D. isimli çocuğa tekme ve yumruklarla saldırdı. Kendini korumaya çalışan M.E.D., aldığı darbelerle düştü. Diğer çocuklar, yerdeki M.E.D.’nin başına tekmeyle vurup, yerde sürükledi. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlanırken, çocuklar olay yerinden kaçtı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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