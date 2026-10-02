Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. YOLCULARLA KONUŞURKEN ÖNDEKİ ARACI FARK ETMEDİ Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen minibüs şoförü seyir halindeyken araç içindeki yolcularla konuşmaya başladı. Dikkati dağılan sürücü, önünde müşteri almak veya indirmek için duraklayan dolmuşu fark edemeyerek arkadan hızla çarptı. YOLCULAR YARALANDI, KAZA KAMERADA Çarpmanın şiddetiyle minibüs içerisinde savrulan bazı yolcular hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücünün dikkatsizliği sonucu meydana gelen kaza anı ise minibüsün araç kamerası tarafından anbean kaydedildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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