Adana'da eğitim uçağı düştü; 2 kişi ağır yaralandı.
Vali Yavuz Selim Köşger, Yüreğir ilçesi Özler Mahallesi'nde saat 19.20 sıralarında Kelaynak pistindeki özel bir havacılık şirketine ait "Ultra Light" sınıfı eğitim uçağının düştüğünü söyledi.
Köşger, kaza sonucu pilot Burak Yürekli (39) ve yolcu Şeyda Doğan'ın yaralandığını ifade etti.
Yaralıların durumunun ağır olduğunu ve hastaneye kaldırıldıklarını dile getiren Köşger, "Kaza nedeniyle yaralanan 2 vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kelaynak Pisti'nin yakınındaki narenciye bahçesine düşen eğitim uçağında inceleme yaptı.
Jandarma ekipleri, girişini kapattığı bölgede güvenlik önlemi aldı.
Pilot Yürekli, daha önce AA'ya özel demeç vermiş, çocuklara uçakları tanıtmıştı.