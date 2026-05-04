Alınan bilgiye göre, Şevkiye Mahallesi'nde N.K, aynı şirkette çalıştığı eski çalışma arkadaşı Alican G'ye tabancayla ateş etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Alican G'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, bölgedeki şirkete ait aracın lastiklerinin de kesildiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

