Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda sabah saat 08.00 sıralarında ölümlü bir trafik kazası meydana geldi. H.C.E. (36) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, caddede bisikletiyle seyir halinde olan 66 yaşındaki Duran Yeysıkan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altında kalan Yeysıkan, metrelerce sürüklendi.
ÇEVREDEKİLERİN UYARISIYLA DURDU
Kamyon sürücüsü H.C.E., çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine aracını durdurdu. Bisiklet sürücüsünü kanlar içinde gören şoför, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Duran Yeysıkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Acı haberi alarak olay yerine gelen Yeysıkan’ın yakınları büyük üzüntü yaşadı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Yeysıkan’ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü H.C.E. polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.