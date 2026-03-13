Serkan Alan / Sözcü TV Ankara Haber Editörü



Adana'da gece yarısı 3.30 sularında duyulan siren seslerinin ardından bölgede yaşayanlar büyük bir paniğe kapıldı.



Sözcü TV Ankara Haber Editörü Serkan Alan, konuya ilişkin şu iddiaları aktardı:



"Ateşlenen üçüncü füzenin düşeceği adresi doğrudan Milli Savunma Bakanlığı'nın tespit etmesinin ardından açıklayacağını biliyoruz. İlk iki füzede açık bir kaynaktan söylenmese de hedefin İncirlis Üssü olduğu iddia edilmişti. Buranın ABD'ye ait bir üs olduğu öne sürülüyordu ancak MSB dün yaptığı açıklamada doğrudan 'İncirlik Üssü bir Türk üssüdür' ifadelerini kullandı. Üssün yönetiminin de bir Türk tuğgeneral tarafından tahkim edildiği söylenildi. "



Siren seslerinin nedenine ilişkin resmi kaynaklardan açıklama bekleniyor.











