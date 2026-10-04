Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.8 ve 4.9 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi. Adana'daki depremin ardından bu kez Osmaniye Sumbas'ta 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın ilk depreme ilişkin geçtiği bilgilere göre, saat 14.19'da meydana gelen depremin derinliği 7.99 kilometre olarak açıklandı. Deprem birçok kentte hissedildi.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıklarken, derinliğini ise 5.0 olarak duyurdu.

PEŞ PEŞE 3 DEPREM

İlk depremin hemen ardından 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD, 14.36'da meydana gelen depremin derinliğini 8.67 kilometre olarak açıklandı.

ADANA'DAN SONRA OSMANİYE SALLANDI

Adana'da peş peşe gelen 2 depremin ardından üçüncü bir deprem de Osmaniye'de meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı.

BİRÇOK KENTTE HİSSEDİLDİ

Adana merkezli 4,8'lik depremin derinliği 7,99 kilometre olarak tespit edilirken, sarsıntılar başta Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Kahramanmaraş, Mersin, Hatay, Niğde ve Kayseri'de de hissedildi..

Ayrıntılar gelecek...