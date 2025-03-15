Adana'nın Kozan ilçesinde, Varsaklar Mahallesi'nde çalılık alanda başlayan yangın, kısa sürede yanındaki hurdalığa sıçrayarak büyüdü. Hurdalıkta bulunan eşyalar hızla alevlere teslim olurken, olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak soğutma işlemlerine başladı. Yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yangında büyük maddi hasar meydana geldi.