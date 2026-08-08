İmamoğlu ilçesinin Camili Mahallesi'nde yürütülen Yedigöze İçme Suyu Projesi alanında boru döşeme çalışması yapıldığı sarada göçük oldu. Göçük altında kalan işçilerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Göçük altında kalan 5 işçiden Necmettin Tok (55) hayatını kaybetti, Bekir Çelik (57) ise yaralı olarak kurtarıldı. 3 işçinin ise kendi imkanlarıyla kurtulduğu bildirildi. Yaralı işçi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tok'un cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.