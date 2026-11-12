Adana'nın Kozan ilçesinde gece saatlerinde park halindeki iki otomobilde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Alevlerin sardığı araçlar itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, otomobiller demir yığınına döndü.

Olay, gece yarısı ilçeye bağlı Türkeli Mahallesi'nde yer alan bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkta yan yana park edilmiş durumdaki 2 otomobilde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler iki aracı da tamamen sardı.

İTFAİYE SÖNDÜRDÜ, ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Araçlardan yükselen duman ve alevleri fark eden bina ve mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın çevredeki diğer araçlara ve binaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından her iki otomobil de kullanılamaz hale gelirken, polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek üzere olay yerinde inceleme başlattı.