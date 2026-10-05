Adana’nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak ve şiddetli fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. ELEKTRİK DİREĞİNE YILDIRIM DÜŞTÜ Çanaklı Mahallesi’nde bulunan bir elektrik direğine yıldırım isabet etti. Direğin zarar görmesi nedeniyle ilçenin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşandı. ÇATIDAN KOPAN TUĞLALAR OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ Karacaoğlan Mahallesi Andıl Caddesi’ndeki bir apartmanın çatısına da yıldırım düştü. Yıldırımın etkisiyle çatıdan kopan tuğla parçaları, bina önünde park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olaylarda ölen ya da yaralanan olmadı.

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