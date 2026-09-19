Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen ve yüzlerini kapatan 2 şüpheli, inşaat malzemeleri satılan iş yerine molotof kokteyli attı. Molotoflardan biri iş yerine isabet ederken, çıkan yangını fark eden çevredekiler alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü. Saldırganlar ise gecenin karanlığından yararlanarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Polis ekipleri, iş yeri ile çevrede bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alarak kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan aynı iş yerine daha önce de silahlı saldırı düzenlendiği, o olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.