İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye ve Irak'ta silahlı faaliyet gösteren yabancı uyruklu 5 şüphelinin Türkiye'ye girdiğini ve Adana'da saklandığını tespit etti.
3 TUTUKLAMA, 2 ADLİ KONTROL KARARI
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, zanlılar M.S. (33), M.H. (39), A.R. (34), A.H. (17) ve S.N'yi (46) yakaladı.
Şüphelilerin, merkez Yüreğir ilçesinde tarım işçisi olarak çalışarak kendilerini gizledikleri belirlendi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.S, M.H. ve A.R. tutuklandı, A.H. ve S.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.