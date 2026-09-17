Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, üç adres ve bir motosiklette arama yapan ekipler, 7 bin 393 sentetik uyuşturucu hap ile 450 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi. Ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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