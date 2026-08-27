Yangın, gece yarısı Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’nde bulunan kauçuk ayakkabı tabanı üretim fabrikasında çıktı. Fabrikadan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede fabrikanın tamamını saran alevler nedeniyle binanın çinko sacdan yapılan çatısı çöktü. Fabrikada bulunan kimyasal ham maddeler de yangının etkisiyle patladı. İtfaiye ekipleri, alevlere köpüklü ve tazyikli suyla müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışma sonucunda yangın, çevredeki diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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