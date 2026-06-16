Adana Seyhan'da yolun karşısına geçmek isteyen 4 yaşındaki çocuğa kamyonet ve minibüs çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamazken iki sürücü gözaltına alındı. Kahreden kaza, dün saat 12.00 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesindeki Güney Kuşak Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; taşıtlara yeşil ışık yanarken yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Halil Süveyli, Ali A.'nın (27) kullandığı kamyonetin altında kaldı. Aynı şeritteki Hacı Y.'nin kullandığı minibüs de yerde ağır yaralı halde yatan Halil'in üzerinden geçti. Çevredekilerin uyarması ile aracını durduran Ali A., yaya olarak kaçarken; Hacı Y., yaralı çocuğu aracı ile Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne götürdü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. SÜRÜCÜLER GÖZALTINA ALINDI Öte yandan kaçan Ali A. saklandığı adreste yakalanırken, hastanede tedaviye alınan Halil Süveyli kurtarılamadı. Halil Süveyli'nin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Çocuğun ölümü sonrası hastanedeki Hacı Y. de gözaltına alındı. Sürücülerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

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