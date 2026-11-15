Adana’nın Sarıçam ilçesinde bir sitenin bahçesinde komşular arasında başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Olayın ardından yerde yaralı halde yatan bir şahsın darbedilmesi ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Gültepe Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitenin bahçesinde karşılaşan komşular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, TARAFLAR TABANCALARLA ATEŞ AÇTI

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda taraflar yanlarındaki tabancalarla birbirlerine ateş açtı. Çıkan çatışmada T.G., B.Ç., Y.H., M.G. ve E.Ş. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Silah seslerinin ardından kavgaya karışan şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Çevredeki site sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

YERDE YATAN YARALIYI DARBETTİLER

Öte yandan, silahlı kavganın hemen ardından yaşanan şiddet anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kurşunların isabet etmesiyle yaralı halde yerde hareketsiz yatan bir kişinin darbedildiği görüldü.

Polis ekipleri, güvenlik ve cep telefonu kamerası kayıtlarını incelemeye alırken, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.