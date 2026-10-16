Kaza, dün gece saat 22.45 sıralarında Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi üzerinde meydana geldi. KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ PARK HALİNDEKİ KAMYONETE ÇARPTI Edinilen bilgilere göre, H.K. idaresindeki 01 ASG 392 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde duran 01 RN 925 plakalı kamyonete şiddetle çarptı. 2 KİŞİ YARALANDI, SAĞLIK DURUMLARI İYİ Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü H.K. ile araç içerisinde yolcu konumunda bulunan A.S.K. yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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