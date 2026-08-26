Kaza, Şehit Hava Pilot Üsteğmen Fatih Ongun Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 ASF 737 plakalı otomobil, kavşakta ilerlediği sırada bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, köprüden Girne Bulvarı'na düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta bulunan sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü, daha sonra ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.