Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Kimliği henüz öğrenilemeyen bir şüpheli, caddedeki bir iş yerine tabancayla peş peşe ateş açtı.

MOTOSİKLETLE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Saldırının ardından şüpheli, olay yerinde beklettiği motosikletine binerek hızla kaçmaya başladı. Bu sırada olay yerinin yakınında devriye görevinde bulunan polis ekipleri, gelen silah sesleri üzerine harekete geçerek kaçan motosikleti fark etti.

POLİS ÖNÜNÜ KESTİ

Ekiplerin anında başlattığı takip sonucu, silahlı saldırganın kaçtığı motosiklet kısa süre içinde önü kesilerek durduruldu.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak ve işlemleri yapılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.