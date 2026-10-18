Adana genelinde etkisini gösteren sağanak yağış ve şiddetli fırtına, kent genelinde yaşamı olumsuz etkilerken maddi hasara da yol açtı. Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi’nde meydana gelen olayda, emekli Davut Şahin’e (61) ait 3 katlı apartmanın en üst katında bulunan prefabrik yapının çatısı şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülerek uçtu.

O ANLAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Rüzgarın şiddetiyle çatının sökülmesi sonucu ev adeta harabeye dönerken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler inceleme başlattı. Fırtınanın yarattığı yıkımın boyutu ve kullanılamaz hale gelen evin son durumu dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

"HERKES NEREYE TUTUNACAĞINI ŞAŞIRDI"

Olay anında evde misafirleriyle birlikte bulunduklarını belirten ev sahibi Davut Şahin, yaşadıkları dehşet dolu dakikaları şu sözlerle anlattı:

"Evde misafirler vardı, yaklaşık 10-12 kişiydik. Bir anda neye uğradığımızı şaşırdık, herkes nereye tutunacağını bilemedi. Deprem oldu sandık, afetten beter oldu. Yıktı geçti her şeyi. Çok şükür çocuklara ve kimsede bir yaralanma olmadı. Evimiz yeniden yapılana kadar komşularımızda kalmak zorundayız. Kiraya çıkmaya, tutmaya zaten gücüm yok."

Ekiplerin bölgedeki hasar tespit ve inceleme çalışmaları sürdürülüyor.