Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde korkunç cinayet.
Şeyhmurat Mahallesi'nde 27 yaşındaki İbrahim Y., aralarında alacak nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen amcasının oğlu Yakup Y.'ye sokakta tabancayla ateş açtı.
Yakup Y'nin yaralandığını gören yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 29 yaşındaki Yakup Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yakup Y'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cinayet zanlısı İbrahim Y, olayın ardından jandarma ekiplerine teslim oldu.