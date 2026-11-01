Adana’nın Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi Onur Caddesi'nde bir markete, marketçinin husumetli olduğu kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Bu sırada iş yerine ekmek getiren fırıncı Doğan Gedik, karnına isabet eden mermiyle ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gedik, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Gedik'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen otopsinin ardından ailesine teslim edildi. 52 yaşındaki fırıncı, Kabasakal Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Polis ekiplerinin saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.