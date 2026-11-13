Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde, misafir olarak kaldığı evin sahibini bıçakla boğazından yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 11 Kasım tarihinde Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın üçüncü katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Y.’nin (42) evinde misafir olarak bulunan Dilyan Ö. (25) ile ev sahibi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLANINCA SOKAĞA ÇIKIP YARDIM İSTEDİ

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Dilyan Ö., ev sahibi Burak Y.’yi boğazından bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan Burak Y. daireden çıkarak sokağa indi ve çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı ev sahibi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ, POLİS İKNA ETTİ

Saldırının ardından kendisini daireye kilitleyen şüpheli Dilyan Ö. ise elindeki bıçakla intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları sonucunda elindeki bıçağı bırakan zanlı teslim olarak gözaltına alındı.

Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi'ndeki ifade ve sorgu işlemleri tamamlanan Dilyan Ö., Adana Adli Tıp Birimi'nde geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklanırken, boğazından yaralanan Burak Y.’nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.