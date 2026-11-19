Adana’da polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde hassas burunlu narkotik dedektör köpeği "Barbara" ile gerçekleştirilen aramada, yedek lastik bölmesine gizlenmiş 3 kilo 740 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevk edileceği yönünde istihbarat alması üzerine başlatıldı. Şüpheli otomobili Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde takibe alan ekipler, aracı Sarıçam ilçesi mevkiinde durdurdu. Otomobilde bulunan sürücü İ.T. (42) ile yanındaki H.B.’yi (38) araçtan indiren polis, narkotik köpeği "Barbara" eşliğinde arama gerçekleştirdi. "Barbara"nın otomobilin bagaj kısmına yoğun tepki vermesi üzerine bölmede detaylı inceleme yapıldı. Ekipler, yedek lastik yuvasına gizlenmiş halde toplam 3 kilo 740 gram skunk buldu. Gözaltına alınan İ.T. ve H.B., emniyetteki sorgularında araçtaki uyuşturucudan haberleri olmadığını iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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