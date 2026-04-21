Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde toplu taşıma araçlarına yönelik kapsamlı ve sıkı bir denetim gerçekleştirdi.
SÜRÜCÜLERLE POLİS ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ
Sivil ekiplerin tespit ettiği altmış araç, ihlal yapılan noktanın ilerisinde kurulan kontrol noktasında resmi emniyet güçleri tarafından durduruldu. Yapılan hatalar yüzlerine okunmasına rağmen bazı sürücülerin polise itiraz ederek cezadan kurtulmaya çalışması üzerine denetim noktasında zaman zaman tansiyon yükseldi.
CEZA YİYİNCE GAZETECİYE HAKARET ETTİ
Uygulama sırasında gereksiz yere korna çaldığı tespit edilerek durdurulan Osman K. isimli otobüs şoförü ise agresif tavırlarıyla dikkat çekti. Hakkında işlem yapıldığı sırada kendisini görüntüleyen kadın gazeteciye hakaret eden sürücüye, tedbirsiz ve saygısız araç sürmenin yanı sıra psikoteknik belgesi olmadan ticari araç kullanmak suçlarından toplam 18 bin lira ceza kesildi. Yaklaşık iki saat boyunca devam eden yoğun denetimlerin sonunda, kuralları ihlal ettiği belirlenen toplam altmış sürücüye 198 bin 739 lira idari para cezası uygulandı.