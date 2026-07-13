Adana'nın Feke ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını meydana geldi. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.
Yangın, saat 14.00 sıralarında Feke ilçesine bağlı Belenköy Mahallesi Karahanlıdere mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangına müdahale için bölgeye kısa sürede acil müdahale ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin alevleri kontrol altına alabilmek ve yangını tamamen söndürebilmek için bölgede başlattığı yoğun çalışma devam ediyor.