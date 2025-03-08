Adana'nın Saimbeyli ilçesinde otomobilin takla atıp, ters döndüğü kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Saimbeyli ilçesi Gürleşen Mahallesi'nde seyir halinde bulunan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 BAV 711 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak takla attı.
Kaza sonucu 19 yaşındaki İbrahim Ağzıdeli, 39 yaşındaki Buket Ağzıdeli, 39 yaşındaki Hacer Küçükbenli, 6 yaşındaki Kardelen Vural, 32 yaşındaki Sıddık Ülkü ve 34 yaşındaki Cemre Karaağaç yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi yönlendirildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.