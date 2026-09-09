Olay, akşam saatlerinde Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi’ndeki Tarsus-Gaziantep-Adana (TAG) Otoyolu kenarında meydana geldi.

Yoldan geçen vatandaşlar, yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cesedin kimliği belirlenemedi

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, kişinin hayatını kaybettiği ve cesedin çürümeye başladığı tespit edildi. Yapılan ilk incelemede cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.