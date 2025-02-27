Adana'nı Yumurtalık ilçesinde, limanda bulunan 'Thormonadic' isimli plastik hammadde yüklü gemide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre Yumurtalık Serbest Bölgesi yakınlarındaki limanda demirli Thormonadic isimli plastik ham madde yüklü gemiden duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Ekiplerin karadan ve denizden gerçekleştirdiği müdahale sonucu yangın söndürüldü.
Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.