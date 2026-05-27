Karaisalı ilçesinde serinlemek için suya giren bir kişi yaşamını yitirdi. Olay, Hacılı Mahallesi’nde bulunan Körkün Çayı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ramazan Tarel (37), serinlemek amacıyla çaya girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, hem su içerisinde hem de çay kenarında geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Tarel’in cansız bedeni, suya girdiği noktadan yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta su yüzeyinde bulundu. Sudan çıkarılan Tarel’in hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.