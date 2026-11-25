Adana'da akşam saatlerinde meydana gelen silahlı saldırı, bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Seyhan ilçesinde sokak ortasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., 34 yaşındaki Orhan Tatar'ı tabancayla vurarak öldürdü.

TARTIŞMA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Orhan Tatar ile M.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda M.K., belinden çıkardığı tabancayla Tatar'a ateş etti.

Vücudunun çeşitli bölgelerine kurşun isabet eden Tatar, kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli, karanlıktan yararlanarak ara sokaklara kaçtı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı halde ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Orhan Tatar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Tatar'ın cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayetin ardından kaçan M.K.'nin yakalanması için polis ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.