Adana’da dengesini kaybederek sulama kanalına düşüp boğulma tehlikesi geçiren Ç.Ü.Ç. (15), çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Çocuğun kurtarılma anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Suya girerek çocuğu boğulmaktan kurtaran Tolgahan Tümer, “Gençler serinlemek içinde sulama kanalına giriyor ancak canlarını tehlikeye atıyorlar. Burada boğulanları da görmüştüm o sebeple çocuğun böyle bağırışını da duyunca dayanamadım, atlayıp kurtardım“ diyerek yaşadıklarını anlattı.

Arkadaşlarının bağırması üzerine kanal kenarında oturan mahalle sakini 26 yaşındaki Tolgahan Tümer, kanala atladı.

Olay, öğle saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Tahsilli Mahallesi Ege Bagatur Caddesi’ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalının kenarında yürüdükleri sırada dengesini kaybeden Ç.Ü.Ç., suya düştü. Ç.Ü.Ç.’nin suda çırpındığını gören arkadaşları "Yardım edin, arkadaşımız boğuluyor" diyerek bağırdı. Çocuğun suda çırpındığını gören Tolgahan Tümer, suya atlayarak çocuğu kanalın kıyısına getirdi. O sırada Feyyaz Onamlı ise uzattığı demir çubuk ile Ç.Ü.Ç.’yi ve Tolgahan Tümer’i kanaldan çıkardı. Olayın yaşandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kadedildi. Kanaldan çıkartılan C.Ü.Ç., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

'ÇOCUĞUN BAĞIRIŞINI DUYUNCA DAYANAMADIM'

C.Ü.Ç.'ü boğulmaktan kurtaran Tolgahan Tümer, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Burada 3 arkadaş otururken çocuğun birisinin ayağı takılıp kanala düşmüş. Yanındaki arkadaşları 'Arkadaşımız boğuluyor' diye bağırıyordu, ben sesleri duyup geldim. Çocuğun kanala battığını görünce suya atlayıp onu kurtardım. Yanımda demir getirmiştim, bize onu uzattılar demire tutunup kanaldan çıktık. Daha öncede buraya düşen bir kişiyi kurtarmıştım. Maalesef burada böyle vakalar oluyor. Gençler serinlemek içinde sulama kanalına giriyor ancak canlarını tehlikeye atıyorlar. Burada boğulanları da görmüştüm o sebeple çocuğun böyle bağırışını da duyunca dayanamadım, atlayıp kurtardım."

Hastaneye kaldırılan Ç.Ü.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.