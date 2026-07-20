Adana'da sulama kanalında bir kişinin akıntıyla sürüklendiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine ekipler seferber oldu. Olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nden geçen sulama kanalında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve su altı polis ekipleri sevk edildi. Akıntının yönünde arama çalışması başlatan ekipler, sürüklenen kişiye ihbar noktasından yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Sarıhamzalı Mahallesi yakınlarında ulaştı. Sudan çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin 45 yaşındaki Aykut Şahinel olduğu tespit edildi. Şahinel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Aykut Şahinel'in sulama kanalına nasıl ve nerede düştüğünü belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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