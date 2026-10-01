Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 100 kilogram esrar ele geçirdi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.