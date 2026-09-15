Adana İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ile ruhsatsız silah kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü araştırmalar sonucunda belirlenen bir ev, iş yeri ve araca operasyon düzenlendi. Adreslerde ve araçta yapılan aramalarda kalaşnikof tüfek ile 3 bin 735 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Hakimliğe çıkarılan 4 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.