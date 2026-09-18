Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında 58 şüphelinin kimliğini belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, dün şafak vakti önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında yakalama kararı bulunan 58 şüpheli gözaltına alındı. YÜZ BİNLERCE HAP ELE GEÇİRİLDİ Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda reçeteye tabi 294 bin 364 uyuşturucu etkili hap, 24 kilo 600 gram skunk, 1 kilo 549 gram metamfetamin, 1,5 litre gama-hidroksibütirat, 50,85 gram kokain, 11,44 gram bonzai, 1,7 gram bonzai hammaddesi, 9,88 gram esrar ve 10 uyuşturucu hap ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca bulundu. Gözaltına alınan 58 şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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