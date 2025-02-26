İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 16-22 Şubat'ta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlarda çok sayıda ev ve iş yerini aradı.
Aramalarda 11 kilo 713 gram esrar, 2 kilo 49 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 206 gram kokain, 136 gram eroin, 987 uyuşturucu hap ile 5 bin 660 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.
Operasyonlarda 59 şüpheli gözaltına alındı.
50 TUTUKLAMA, 9 ADLİ KONTROL
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 50'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla salıverildi.
Narkotik ekiplerinin adreslerde arama yapması ve çeşitli yerlere gizlenen uyuşturucuları bulması polis kamerasınca görüntülendi.