Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyhan, Pozantı ve Kozan ilçelerinde belirlenen 11 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 87 uyuşturucu etkili hap, 185 gram sentetik uyuşturucu, 14 gram esrar, 36 kök kenevir bitkisi ve iklimlendirme çadırı bulundu. Ayrıca ruhsatsız 3 tabanca ile 9 av tüfeğine el konuldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, şüphelilerden birinin 4 ayrı suçtan toplam 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

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